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Власти Израиля приостановили освобождение палестинских заключённых

31 января 2025 08:07
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Власти Израиля приостановили освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения по обмену пленными с ХАМАС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Израиля приостановили освобождение палестинских заключённых-2

Решение принято из-за беспорядков при передаче заложников. Накануне во время освобождения троих израильских пленных их провели мимо развалин дома бывшего лидера ХАМАС. Вокруг собралась толпа палестинцев, которые вели себя агрессивно и громко выражали недовольство. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил такое отношение к своим гражданам и потребовал обеспечить безопасность людей.

# Международная политика

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