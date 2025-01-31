Власти Израиля приостановили освобождение палестинских заключённых

Власти Израиля приостановили освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения по обмену пленными с ХАМАС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято из-за беспорядков при передаче заложников. Накануне во время освобождения троих израильских пленных их провели мимо развалин дома бывшего лидера ХАМАС. Вокруг собралась толпа палестинцев, которые вели себя агрессивно и громко выражали недовольство. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил такое отношение к своим гражданам и потребовал обеспечить безопасность людей.