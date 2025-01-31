Трамп подписал указ о проверке сферы воздушной безопасности после авиакатастрофы в Вашингтоне

После авиакатастрофы в Вашингтоне Дональд Трамп подписал указ о немедленной проверке сферы воздушной безопасности в стране. Управление гражданской авиации проведет оценку полетов и кадров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также назначен замглавы этого ведомства. В пресс-релизе Белого дома говорится, что особое внимание уделят компетентности при найме сотрудников. Трамп намекнул, что авиакатастрофе могла способствовать мягкая политика прошлой администрации. Подписанные указы стали первой официальной реакцией президента США на чрезвычайное происшествие. Тем временем поисковые группы обнаружили два бортовых самописца самолета, упавшего в воду. Оба черных ящика отправлены на изучение в лабораторию. Межведомственная группа рассчитывает в течение месяца представить предварительный доклад по расследованию авиакатастрофы, выживших в которой не оказалось.