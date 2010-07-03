Программа мероприятий 3 июля в Минске: праздничные гулянья продлятся до поздней ночи

В час дня на проспекте Победителей возле Дворца спорта начнется праздничный концерт творческих коллективов. Здесь же откроется и выставка-ярмарка «Город мастеров».

В это время на площадке у фонтана неподалеку от спортивного комплекса пройдет праздник для самых маленьких «Страна детства». Завершится он в 17.00. А сразу после него здесь зазвучит концерт джазовой музыки.

А в течение дня возле городской ратуши можно будет приобрести работы современных художников и услышать уличных артистов и музыкантов. К слову, гулянья пройдут не только в центре, но и во всех районах столицы.

Кульминация праздника – большой гала-концерт акции «Беларусь – это мы» у обелиска «Минск-город Герой». Музыкальное представление начнется 20.30 и закончится после полуночи.

А главное событие Дня Независимости – исполнение государственного гимна. Он прозвучит синхронно по всей стране, после чего белорусское небо раскрасят праздничные фейерверки.