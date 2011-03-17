Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» сел за штурвал виртуального самолета

В процессе обучения будущим пилотам приходиться узнавать много нового и интересного. После теоретического курса начинается практика. Но, понятно, что за штурвал настоящего самолёта курсант не сядет. Для этого в современной авиации существует так называемый симулятор полёта.

Юрий Золотов. Заместитель начальника кафедры авиационного факультета Военной Академии РБ:

Для того, чтобы перевести самолет в набор высоты, ручку управления повернем на себя, на снижение — от себя. Для левого разворота — влево, для правого крена — вправо. Ручкой управления двигателем увеличиваем тягу. Ручкой управления самолетом удерживаем направление. По достижению скорости 150 км/час плавно отклоняем ручку управления на себя, создаем взлетное положение — мы уже в полете. Для посадки плавно убираем обороты — мы уже катимся по полосе.

После многократных тренировок на авиатренажёре, когда курсант уже освоил теорию и обучился азам пилотирования, наступает долгожданный момент: будущий пилот получает допуск к полёту. Однако первый подъём к облакам пройдёт обязательно с инструктором.