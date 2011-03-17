Мингорисполком: Мы намерены в корне пересмотреть отношение к работе

Все подведомственные организации Мингорисполкома оснастят электронными приемными. В Мингорисполкоме разработали новый подход к работе с обращениями граждан. Ставку сделают на принцип интерактивности.

Все подведомственные организации оснастят электронными приёмными, которые значительно ускорят решение проблемных вопросов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В столичную мэрию с начала года поступило две тысячи обращений. В лидерах по-прежнему вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.

Татьяна Кислицкая, начальник отдела писем и приема граждан Минского горисполкома:

Мы намерены в корне пересмотреть отношение к работе, в текущем году применить новые формы работы. Акцентировать внимание на работу с электронными обращениями, этому способствует закон, который вступит в силу в этом году — «Закон об обращениях граждан и юридических лиц». Кроме этого намерены проводить тематические акции.