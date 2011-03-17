Прямой эфир

Мингорисполком: Мы намерены в корне пересмотреть отношение к работе

17 марта 2011 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Все подведомственные организации Мингорисполкома оснастят электронными приемными. В Мингорисполкоме разработали новый подход к работе с обращениями граждан. Ставку сделают на принцип интерактивности.

Все подведомственные организации оснастят электронными приёмными, которые значительно ускорят решение проблемных вопросов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В столичную мэрию с начала года поступило две тысячи обращений. В лидерах по-прежнему вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.

Татьяна Кислицкая, начальник отдела писем и приема граждан Минского горисполкома:
Мы намерены в корне пересмотреть отношение к работе, в текущем году применить новые формы работы. Акцентировать внимание на работу с электронными обращениями, этому способствует закон, который вступит в силу в этом году — «Закон об обращениях граждан и юридических лиц». Кроме этого намерены проводить тематические акции.

# Прием граждан # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
17 марта 2011 12:22

20 лет назад состоялся референдум о сохранении СССР: большинство высказались «за»

17 марта 2011 10:29

С днем святого Патрика Президента Ирландии поздравил Александр Лукашенко

17 марта 2011 10:28

Италия празднует 150 лет со дня объединения в единое государство