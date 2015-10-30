Автоледи выберут в Беларуси 30 октября

Новости Беларуси. Автоледи выберут в Беларуси. Самую креативную и профессиональную девушку-водителя назовут на республиканском молодежном конкурсе, который пройдет сегодня, 30 октября, в Гомеле. В творческой презентации машины будет оцениваться оформление авто, оригинальность и зрелищность выступления. Но обаятельность вряд ли затмит взор жюри, когда будут оцениваться практические навыки. Здесь все как на экзамене в автошколе: диагональная парковка, разворот и эстакада. Вдобавок — экзамен по правилам дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.