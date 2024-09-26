Профсоюзные правовые приёмы возобновляют свою работу после летнего перерыва

В последний четверг месяца каждый может получить квалифицированную юридическую помощь по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Место проведения – организации на территории районов, городов страны, а также объединения профсоюзов.

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Чаще всего граждане к нам обращаются по трудовым вопросам. Но бывают и вопросы, которые связаны с пенсионным законодательством либо с жилищным. Мы стараемся помочь каждому гражданину. И, учитывая, что у нас на приемах присутствуют прокурорские работники, такая помощь может оказываться и ими.

Время и место профсоюзного приема можно узнать на официальном интернет-портале ФПБ. Как показывает практика, эта форма работы востребована. Только за первые 5 месяцев года за помощью к юристам обратились более 3 тысяч человек. Одновременно в трудовых коллективах проводятся дни просвещения: работникам на предприятиях разъясняют наиболее актуальные правовые вопросы.