Профилактическая акция «Дом без пожара» проходит в Минской области

Сотрудники МЧС усилили профилактику в жилом секторе. Проверяют наличие пожарных извещателей, исправность печного отопления, а также оценивают общее состояние безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задача – не наказать, а проинформировать и тем самым предупредить беду. Под особым контролем палы травы.

Виктор Вилюха, заместитель начальника Минского РОЧС:

При разведении костров необходимо соблюдать также элементарные требования безопасности. Это выбор безопасного места на расстоянии, исключающем попадание пламени и искр на горючие элементы зданий и сооружений. Постоянный контроль процесса горения и наличие средств тушения. Ведро с водой, лопата, при возможности порошковый либо иной огнетушитель.

С начала года только в Минском районе произошло 78 пожаров, которые унесли жизни 5 человек.