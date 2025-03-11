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Профилактическая акция «Дом без пожара» проходит в Минской области

11 марта 2025 13:54
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Сотрудники МЧС усилили профилактику в жилом секторе. Проверяют наличие пожарных извещателей, исправность печного отопления, а также оценивают общее состояние безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Профилактическая акция «Дом без пожара» проходит в Минской области-2

Задача – не наказать, а проинформировать и тем самым предупредить беду. Под особым контролем палы травы.

Профилактическая акция «Дом без пожара» проходит в Минской области-4

Виктор Вилюха, заместитель начальника Минского РОЧС:
При разведении костров необходимо соблюдать также элементарные требования безопасности. Это выбор безопасного места на расстоянии, исключающем попадание пламени и искр на горючие элементы зданий и сооружений. Постоянный контроль процесса горения и наличие средств тушения. Ведро с водой, лопата, при возможности порошковый либо иной огнетушитель.

С начала года только в Минском районе произошло 78 пожаров, которые унесли жизни 5 человек.

# МЧС Беларуси # Пожары

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