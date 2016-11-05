Огни большого города: история появления и развития освещения улиц Минска

Огни большого города. В золотом свете фонарей наша столица особенно хороша.

Уличное освещение в Европе начало внедряться еще в XVII веке, первые фонари были масляные. В Минске ночные огни появились 100 лет спустя, в основном фонари размещались над входами и брамами в центральные усадьбы и другие дома.

Комплексно же уличное освещение начало вводиться в городе в конце XVIII – начале XIX веков. Так, минский губернский архитектор Михаил Чаковский проектировал мост с фонарями, который соединял Верхний и Нижний рынки на Немиге с Троицкой горой. Но масляные фонари очень тускло освещали город, были необходимы кардинальные перемены. В 40-х годах XIX века начали использовать для фонарей конопляное масло, связана эта история с семьей Лихтерман. Вначале отец, а затем сын до конца XIX века занимались освещением нашего города, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

В 1850 году городские власти принимают решение о переводе городского освещения с масляного на спиртовое. Для освещения улиц использовался не чистый спирт, а делалась специальная смесь, куда тоже добавлялось конопляное масло. Наши городские власти принимают решение о закупке большой партии фонарей для освещения города в Петербурге, где была разработана в то время целая система как монтажа этого оборудования смесительного, так и системы его обслуживания.

Власти города заключили договор с помещиком Богдашевским, у которого имелся спиртовой завод в Вязынке. Ему было дозволено ввозить в Минск спирт, который затем отправляли к аптекарю Гольцбергу. Провизор доводил спирт до нужной кондиции, очищал, добавлял скипидар и превращал все в осветительную жидкость. Причем отдельным указом и решением городской управы освещение было закреплено за полицией, она следила за эксплуатацией спиртовых фонарей, чтобы они не сгорели и часом не взорвались. На этом уникальном фото можно увидеть первые спиртовые фонари вблизи ратуши.

Василий Падуто, создатель Музея истории УП «Мингорсовет»:

И еще интересный факт. Освещение производилось только в безлунные ночи. Даже если ночью была такая темная туча. Потом была принята поправка, что дозволялось, можно было справку, что ночь была действительно.

В 60-х годах XIX века в Минске намечается переход на газовые фонари. Тогда эта система освещения была популярна в Европе и очень импонировала нашим властям, ведь светит газ довольно ярко. Однако оборудование было слишком дорогим, нужно было строить специальный завод, который бы вырабатывал газ, что оказалось не по силам городской управе. Так, в 1868 году на смену спиртовым фонарям постепенно приходят керосиновые, которые были намного экономичнее, чем спиртовые.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Они давали очень мощный световой поток, мощность этих ламп составляла до 1200 свечей. Это практически соответствует современному электрическому светильнику.

В те времена зарождалась профессия фонарщиков. Они залазили по лестнице на фонарный столб, заливали в светильники керосин, а также мыли их от грязи – одним словом, зажигали жизнь в вечернем Минске. Причем до революции существовала своя система освещения: один фонарщик обеспечивал жизнь 15 «ночных огней».

В 1892 году городской глава граф Карл Гуттен-Чапский впервые делает попытку внедрить в нашем городе электрическое освещение. Опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Киева вдохновил Минскую городскую думу на электрические фонари, которые начали работать параллельно с керосиновым в конце XIX столетия и существуют до настоящего времени. Так, в 1895 году в Минске в районе современного цирка появилась долгожданная электростанция, которая давала городу постоянный ток в 120 вольт.

Первые опыты электроосвещения провели 21 декабря 1886 года. В тот вечер минчане остались под впечатлением от электромашины, которая приводилась в движение паровым двигателем водокачки Либаво-Роменской железной дороги.

Василий Падуто, создатель Музея истории УП «Мингорсовет»:

Здесь решили воссоздать композицию именно ту, которая была до войны, до внедрения автовышек, в частном секторе, где невозможно было проехать с автовышкой. Приходилось лазить на монтерских когтях, при помощи пояса крепиться, подниматься и менять лампы.

Так спустя 3 года в городе было 1100 лампочек накаливания: 240 на улицах, 420 в театрах и 430 в частном потреблении. А уже к 1912 году до четырех часов утра в Минске освещалось 27 улиц, все скверы и, конечно, городской сад.

Постепенно электрическое вытесняло керосиновое освещение. С началом Первой мировой войны, затем гражданской и практически до 1920-х годов минские огни потухли. После разрухи наступил этап восстановления и создания нового освещения.

Василий Падуто, создатель Музея истории УП «Мингорсовет»:

В 1940 году в Москве были изобретены пульты для включения электрического освещения дистанционно. Сидел диспетчер, по световому графику, разработанному конкретно для города, его долготы-широты, включалось освещение путем нажатия клавиш.

Настоящим расцветом фонарного искусства по праву можно назвать Минск послевоенный. Столицу возрождали из пепла и зажигали всем городом.

Уже в сентябре 1944 года минская электростанция дала ток и затем была реконструирована. В парках и скверах, на улицах и бульварах стали появляться элегантные светильники в виде капелек и шаров. В 1945 году было утверждено штатное расписание Советов народных комиссаров и в Минске появился техник-электрик по наружному освещению, который руководил восстановлением света в городе.

В 1956 году появился отдел уличного освещения, а в 1964-м решением горисполкома этот отдел преобразовали в предприятие «Мингорсвет». Сегодня в музее можно проследить эволюцию фонарей. Здесь и торшеры из частного сектора, как в знаменитом фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», и городские светильники с мостов и парков в виде лотоса, шаров, Пушкинские четырехгранные и многие другие.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Есть ряд исследователей, которые считают, что мотив слуцких поясов был использован как элемент осветительной опоры. Если мы говорим о фонарях периода послевоенного, то мы тоже видим, что здесь бывают и колокольчики, которые свисают вниз, и существует освещение, когда направлено вверх. Это придавало большей торжественности, они размещались на углах мостов или на лестницах.

После войны праздничную иллюминацию создавали своими руками: окунали каждую лампочку мощностью 25 ватт в банку с краской и мастерили из них разноцветные гирлянды. Со временем появились газосветные лампочки накаливания. Сейчас же лампочки для иллюминации делают на заводе и окрашивают изнутри, их мощность намного меньше – 4 ватт – и практически все светодиодные.

Но с каждым Новым годом наша столица сияет все больше и удивляет минчан световыми шедеврами. К слову, в нынешнем году к празднику города от улицы Ленина до стелы «Минск – город-герой» на проспекте Победителей полностью заменили иллюминационные гирлянды, выполнив их в новом дизайне, а также сделали красочную подсветку деревьев.

Сегодня город освещают 142 тысячи фонарей. Кстати, срок службы городских светильников довольно высок – в среднем 8 тысяч часов. Все зависит, конечно, от мощности ламп.

Архитектура оживает в оригинальной подсветке и начинает играть особую роль в ночном Минске.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Внимание придавалось не только освещению проспекта, но и небольших входов, парадных входов в подъезды, в здания. И этот маленький светильник, висящий на крючке, приглашал в дом, открывал двери для жителей дома.

Мы желаем вам приятных выходных в янтарном свете фонарей. Отправляйтесь на световую экскурсию и прогуляйтесь возле Национальной библиотеки, вдоль улицы Сторожевской, музея Великой Отечественной войны и присмотритесь к фонарям – они, кстати, разные в каждом районе города. Но везде прекрасные и романтичные.