«Продукция поставляется со всех регионов». В Минске почти в два раза увеличили объём стабилизационного фонда

Новости Беларуси. В Минске до 15 ноября будет сформирован стабилизационный фонд продовольственных товаров на межсезонный период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Закладка картофеля в хранилища завершена на половину, это почти 1,5 тысячи тонн. По яблокам план выполнен целиком. Он составляет более 800 тонн витаминной продукции. Склады с овощами заполнены на четверть: капусты заготовлено 220 тонн, моркови около 180 и репчатого лука 200. Во всех хранилищах создан необходимый микроклимат для хранения продуктов.

Юрий Трущенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Продукция поставляется со всех регионов Республики Беларусь. Хозяйства каждой области поставляют ту продукцию, которая способна пролежать межсезонный период. Мы эту продукцию увидим в различных розничных торговых сетях, а также детских садах, школах и больницах.