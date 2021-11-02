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«Продукция поставляется со всех регионов». В Минске почти в два раза увеличили объём стабилизационного фонда

02 ноября 2021 15:01
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Новости Беларуси. В Минске до 15 ноября будет сформирован стабилизационный фонд продовольственных товаров на межсезонный период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Продукция поставляется со всех регионов». В Минске почти в два раза увеличили объём стабилизационного фонда-1

Закладка картофеля в хранилища завершена на половину, это почти 1,5 тысячи тонн. По яблокам план выполнен целиком. Он составляет более 800 тонн витаминной продукции. Склады с овощами заполнены на четверть: капусты заготовлено 220 тонн, моркови около 180 и репчатого лука 200. Во всех хранилищах создан необходимый микроклимат для хранения продуктов.  

«Продукция поставляется со всех регионов». В Минске почти в два раза увеличили объём стабилизационного фонда-4

Юрий Трущенко, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Продукция поставляется со всех регионов Республики Беларусь. Хозяйства каждой области поставляют ту продукцию, которая способна пролежать межсезонный период. Мы эту продукцию увидим в различных розничных торговых сетях, а также детских садах, школах и больницах.  

«Продукция поставляется со всех регионов». В Минске почти в два раза увеличили объём стабилизационного фонда-7

В 2021 году объем стабфонда Минска увеличен в два раза по сравнению с прошлым. Что поможет обеспечить бесперебойную торговлю сельхозпродукцией в межсезонье.  

# Продукты питания # общество # Юрий Трущенко # Фотофакт

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