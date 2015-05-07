Продажа щенков: надо ли платить налоги?

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Вопрос задает житель города Бобруйска:

У меня породистая собака. Она родила щенков, которых я планирую продавать. Могу ли я это делать и нужно ли мне платить налоги?

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогооблажения физических лиц инспекции МНС Минска:

В соответствии со ст. 295 физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП, имеют право осуществлять реализацию щенков при условии содержания домашнего животного. Ставка единого налога в Минске составляет 400 тысяч рублей. До начала осуществления деятельности физическое лицо обязано обратиться в налоговый орган по месту регистрации, уведомить его и уплатить ставку единого налога.