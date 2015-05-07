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Продажа щенков: надо ли платить налоги?

07 мая 2015 10:58
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков, а также к нам в редакцию приходят письмо и электронные сообщения. Диапазон обращений весьма широк: от покупки некачественного товара до проблем в личной жизни. Также разнообразен возрастной состав нашей аудитории: от подростков до пенсионеров. Сегодня поговорим о такой животрепещущей теме, как налоги.

Вопрос задает житель города Бобруйска:
У меня породистая собака. Она родила щенков, которых я планирую продавать. Могу ли я это делать и нужно ли мне платить налоги?

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогооблажения физических лиц инспекции МНС Минска:
В соответствии со ст. 295 физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП, имеют право осуществлять реализацию щенков при условии содержания домашнего животного. Ставка единого налога в Минске составляет 400 тысяч рублей. До начала осуществления деятельности физическое лицо обязано обратиться в налоговый орган по месту регистрации, уведомить его и уплатить ставку единого налога.

# общество # Налоги # Дмитрий Плевский

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