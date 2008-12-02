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Продажа пиротехники с 1 декабря по 15 января разрешена в Беларуси лишь в специализированных магазинах

02 декабря 2008 15:08
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Изделия необходимо хранить в сейфах и на металлических полках, должно соблюдаться и раздельное хранение товара. Продажа такой продукции несовершеннолетним в возрасте до 15 лет запрещена. Отметим, нарушение правил использования пиротехнических изделий грозит штрафом до десяти базовых величин. За повторное в течение года нарушение, штраф - от 10 до 20 базовых величин. А если использованная пиротехника повлекла по неосторожности смерть человека, либо ранения или ущерб в крупном размере, ответчика ждёт уголовная ответственность.
# общество # Взрыв пиротехники, фейерверк

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