Продавец автолавки Галина Синяк: Могу всем в долг записать, у нас люди честные

Новости Беларуси. Поход в магазин для большинства людей дело привычное. Только на Минщине открыто почти 8 тысяч торговых объектов. Выбор есть не только у покупателей крупных городов, но и у отдаленных деревень, жителей которых в столичном регионе обслуживают более 100 автомагазинов. Галина Синяк более 15 лет работает продавцом автолавки в Крупском районе. Опытный специалист находит подход к самому требовательному покупателю. Она уже несколько лет подряд в лидерах местной потребкооперации. Совсем недавно Галина Евгеньевна стала «Человеком года Минщины». Секрет успеха этой женщины с программе «Центральный регион» на СТВ.