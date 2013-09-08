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Продавец автолавки Галина Синяк: Могу всем в долг записать, у нас люди честные

08 сентября 2013 15:47
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Новости Беларуси. Поход в магазин для большинства людей дело привычное. Только на Минщине открыто почти 8 тысяч торговых объектов. Выбор есть не только у покупателей крупных городов, но и у отдаленных деревень, жителей которых в столичном регионе обслуживают более 100 автомагазинов. Галина Синяк более 15 лет работает продавцом автолавки в Крупском районе. Опытный специалист находит подход к самому требовательному покупателю. Она уже несколько лет подряд в лидерах местной потребкооперации. Совсем недавно Галина Евгеньевна стала «Человеком года Минщины». Секрет успеха этой женщины с программе «Центральный регион» на СТВ

# общество # Продукты питания # Галина Синяк

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