На водоемах Гродненской области начался массовый мор рыбы

Специалисты по охране животного и растительного мира бьют тревогу: к весне в водоёмах области может исчезнуть вся рыба.

Морозная и снежная погода этой зимой доставила много хлопот не только коммунальщикам. Под угрозой оказались и рыбные запасы водоёмов. Толщина льда на некоторых озёрах достигает полуметра и рыбе катастрофически не хватает кислорода.

Рыбаки с сорокалетним стажем братья Августины на водохранилище приходят почти каждый день. Поймать рыбу теперь не главная задача. За день нужно успеть прорубить как можно больше лунок, чтобы будущий улов не задохнулся.

Количество погибшей рыбы поражает даже опытных рыбаков. В округе уже почти не осталось водоёмов с уцелевшей рыбой.

Виктор Августин, рыбак:

Карп весь выдох, уже свиней возят кормить. В Малом Можейково большое озеро, там толстолобики, белый амур — тоже легли. Высверливаем — вылазит, всё через верх идёт.

Первыми тревогу забили сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Ещё несколько недель назад было подготовлено обращение в Минприроды, с просьбой разрешить рыбакам вылавливать погибающую рыбу. Иначе весной она начнёт разлагаться.

Леонард Мамчиц, начальник Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Рыболовам-любителям можно отлавливать, разрешёнными орудиями лова рыбу без соблюдения промысловой меры и без норм вылова. Промысловая мера установлена для отдельных видов рыб, а норма вылова — до 5 кг на рыболова в сутки. Сейчас можно ловить разрешёнными орудиями рыболовства без ограничения по весу.

Не успели решить одну проблему, появилась другая. Разрешение на лов рыбы браконьеры поняли по-своему. На озёра приходят и с сачками, и с острогой.

Все принимаемые меры пока помогают справиться только с последствиями массовой гибели рыб. Очевидно, чтобы остановить мор обитателей водоёмов, усилий одних рыбаков и инспекторов недостаточно.