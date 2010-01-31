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Фото. В Гомеле короновали самую красивую девушку Полесья

31 января 2010 15:57
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Финал первого областного конкурса красоты и грации «Хрустальная нимфа» выявил победительницу.

Самую неповторимую организаторы искали в глубинке. Претенденток на высокое звание оказалось шестнадцать. Все они прошли усиленный двухнедельный курс моделей. Настоящая фабрика красоты работала в режиме нон-стоп.

Янина Гончарова, организатор первого областного конкурса красоты и грации «Хрустальная нимфа»:
Мы работали на конкурс, выкладывались на сто процентов — каждый сотрудник, каждый член команды. Работа каждого на веc золота.

На сцене фабрика превратилась в театр красоты. Впервые белорусский зритель увидел не просто дефиле, а стилизованную театральную постановку. Каждая девушка как могла доказывала, что достойна надеть корону победительницы. Ей и достался  уникальный приз, изготовленный специально для конкурса из золота и полудрагоценных камней.

Ольга Коваленко, победительница конкурса красоты и грации «Хрустальная нимфа»:
Самым сложным в этом конкурсе для меня было дефиле на каблуках, потому что из-за своего роста я в повседневной жизни обувь на каблуках не носила, а здесь пришлось.

Обладательница «Хрустальной нимфы», кстати, стала и одной из основных претенденток на звание «Мисс-Беларусь 2010».

конкурс красоты «Хрустальная нимфа»

конкурс красоты «Хрустальная нимфа»

конкурс красоты «Хрустальная нимфа»

конкурс красоты «Хрустальная нимфа»

конкурс красоты «Хрустальная нимфа»

конкурс красоты «Хрустальная нимфа»

конкурс красоты «Хрустальная нимфа»

конкурс красоты «Хрустальная нимфа»

конкурс красоты «Хрустальная нимфа»

# общество # Фотофакт # Конкурсы красоты

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