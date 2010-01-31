Фото. В Гомеле короновали самую красивую девушку Полесья

Финал первого областного конкурса красоты и грации «Хрустальная нимфа» выявил победительницу.

Самую неповторимую организаторы искали в глубинке. Претенденток на высокое звание оказалось шестнадцать. Все они прошли усиленный двухнедельный курс моделей. Настоящая фабрика красоты работала в режиме нон-стоп.

Янина Гончарова, организатор первого областного конкурса красоты и грации «Хрустальная нимфа»:

Мы работали на конкурс, выкладывались на сто процентов — каждый сотрудник, каждый член команды. Работа каждого на веc золота.

На сцене фабрика превратилась в театр красоты. Впервые белорусский зритель увидел не просто дефиле, а стилизованную театральную постановку. Каждая девушка как могла доказывала, что достойна надеть корону победительницы. Ей и достался уникальный приз, изготовленный специально для конкурса из золота и полудрагоценных камней.

Ольга Коваленко, победительница конкурса красоты и грации «Хрустальная нимфа»:

Самым сложным в этом конкурсе для меня было дефиле на каблуках, потому что из-за своего роста я в повседневной жизни обувь на каблуках не носила, а здесь пришлось.

Обладательница «Хрустальной нимфы», кстати, стала и одной из основных претенденток на звание «Мисс-Беларусь 2010».