«Проблема не сохранности машины, а просто негде поставить»: жильцы 6 домов по Рокоссовского скинулись и построили себе парковку
Новости Беларуси. С начала 2018 года в столице появилось три новых парковки и еще четыре готовятся к открытию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Одна из них расположилась на проспекте Рокоссовского. Парковка открытая, плоскостная с автоматическим шлагбаумом, рассчитана на полсотни авто. Построена она за счет жильцов шести ближайших домов. Соответственно, оставить свою машину здесь смогут только местные. Первых автовладельцев стоянка примет уже в августе. Такая площадка, только уже на 130 мест, есть и на улице Алибегова.
Помимо охраняемых под открытым небом стоянок, в городе скоро появятся многоуровневые и подземные. На финишной прямой такие объекты в Ленинском, Московском, Центральном и Первомайском районах.
Александр Буткевич, председатель потребительского кооператива по эксплуатации автомобильных стоянок:
Загруженность большая – здесь рядом шесть домов относительно новых. Проблема не сохранности машины, а просто негде поставить. Если приезжаешь после семи-восьми вечера, поставить машину без нарушения правил дорожного движения практически невозможно.