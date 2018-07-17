«Проблема не сохранности машины, а просто негде поставить»: жильцы 6 домов по Рокоссовского скинулись и построили себе парковку

Новости Беларуси. С начала 2018 года в столице появилось три новых парковки и еще четыре готовятся к открытию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна из них расположилась на проспекте Рокоссовского. Парковка открытая, плоскостная с автоматическим шлагбаумом, рассчитана на полсотни авто. Построена она за счет жильцов шести ближайших домов. Соответственно, оставить свою машину здесь смогут только местные. Первых автовладельцев стоянка примет уже в августе. Такая площадка, только уже на 130 мест, есть и на улице Алибегова.