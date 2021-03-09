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Проанализируют каждое обращение. КГК 9 марта проведёт приём граждан в Заводском районе Минска

09 марта 2021 06:29
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Новости Беларуси. Просьбы и предложения готовы услышать в Комитете госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямую телефонную линию и прием граждан 9 марта проведет заместитель председателя КГК Александр Курлыпо.

Проанализируют каждое обращение. КГК 9 марта проведёт приём граждан в Заводском районе Минска-1

Диалог с населением будет организован в Заводском районе столицы. Минчане могут сообщить о своих проблемах, высказать мнение о работе чиновников, руководителей предприятий и организаций. Специалисты госконтроля обещают проанализировать каждое обращение.

Живое общение с людьми остается главной задачей выездных приемов и телефонных линий на всех уровнях. Вся информация детально изучается, а некоторые вопросы удается решить на месте.

# Прием граждан # общество # Александр Курлыпо # Фотофакт

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