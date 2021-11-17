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Призывал к протестам в Telegram-чатах. Жителя Молодечно приговорили к 1,5 годам лишения свободы

17 ноября 2021 12:51
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Новости Беларуси. Жителю Молодечно предъявлено обвинение за призывы к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Призывал к протестам в Telegram-чатах. Жителя Молодечно приговорили к 1,5 годам лишения свободы-1

Начиная с августа 2020 года, он публиковал в Telegram-чатах посты с конкретными инструкциями. Деструктивное хобби закончилось в октябре, когда мужчина привлек внимание правоохранительных органов. Вдобавок к этому усугубил свое положение мужчина и неповиновением законным требованиям представителей власти.  

Призывал к протестам в Telegram-чатах. Жителя Молодечно приговорили к 1,5 годам лишения свободы-4

Юлия Жук, помощник прокурора Молодечненского района:  
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Молодечненского района постановил обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь, обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Мобильный телефон, с использованием которого совершено преступление, изъят в доход государства в порядке специальной конфискации.  

Приговор в законную силу пока не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.  

# Акции протеста # общество # Юлия Жук # Фотофакт

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