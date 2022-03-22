Призы от сети магазинов «Санта» получили сотни белорусов. Кто стал счастливым обладателем квартир в Минске?

Призы от сети магазинов «Санта» получили сотни белорусов. Кого-то порадовали сертификаты на 100 рублей, кто-то стал обладателем 10 тысяч. А в финале ритейлер разыграл сразу две однокомнатные квартиры в Минске. Одну от себя, другую от партнера – платежной системы «Белкарт».

Чтобы попытать удачу, нужно было оформить дисконтную карту «Санта» и дать согласие на участие в игре на сайте. А дальше – покупать обычные товары и получать промокоды. Так, одну из квартир выиграла минчанка за покупку филе сельди. Вторая квартира досталась счастливице из Сморгони за покупку сыра.

Сергей Дубик, заместитель директора по маркетингу сети магазинов «Санта»:

Мы впечатлены масштабами, количеством участников. Их десятки тысяч. Мы вручили более сотни призов, которыми уже воспользовались наши покупатели.