Прямой эфир

Призы от сети магазинов «Санта» получили сотни белорусов. Кто стал счастливым обладателем квартир в Минске?

22 марта 2022 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Призы от сети магазинов «Санта» получили сотни белорусов. Кого-то порадовали сертификаты на 100 рублей, кто-то стал обладателем 10 тысяч. А в финале ритейлер разыграл сразу две однокомнатные квартиры в Минске. Одну от себя, другую от партнера – платежной системы «Белкарт».

Призы от сети магазинов «Санта» получили сотни белорусов. Кто стал счастливым обладателем квартир в Минске?-1

Чтобы попытать удачу, нужно было оформить дисконтную карту «Санта» и дать согласие на участие в игре на сайте. А дальше – покупать обычные товары и получать промокоды. Так, одну из квартир выиграла минчанка за покупку филе сельди. Вторая квартира досталась счастливице из Сморгони за покупку сыра.

Призы от сети магазинов «Санта» получили сотни белорусов. Кто стал счастливым обладателем квартир в Минске?-4

Сергей Дубик, заместитель директора по маркетингу сети магазинов «Санта»:
Мы впечатлены масштабами, количеством участников. Их десятки тысяч. Мы вручили более сотни призов, которыми уже воспользовались наши покупатели.

Призы от сети магазинов «Санта» получили сотни белорусов. Кто стал счастливым обладателем квартир в Минске?-7

Победительницы уже получили ключи от заветных метров в Минске.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Сергей Дубик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Таблетки делают здесь! Побывали в уникальной лаборатории Беларуси
22 марта 2022 09:06

Таблетки делают здесь! Побывали в уникальной лаборатории Беларуси

«Я не могу заставить их жить своей жизнью». Этот совет многодетного отца поможет всем родителям
22 марта 2022 09:01

«Я не могу заставить их жить своей жизнью». Этот совет многодетного отца поможет всем родителям

Я шла в Вооружённые Силы и понимала, что эту фамилию знают все. Анна Чиж-Литаш. Анонс программы «В людях»
22 марта 2022 08:49

Я шла в Вооружённые Силы и понимала, что эту фамилию знают все. Анна Чиж-Литаш. Анонс программы «В людях»