Ирина - самая красивая

Ирина Хануник-Ромбальская стала победительницей конкурса красоты Mrs. Multiverse International

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая программ СТВ "Большой завтрак" и "Столичные подробности", стала победительницей конкурса красоты Mrs. Multiverse International, проходившего в Амстердаме. Ирина выступала под номером один: "Конкурс проходил впервые, параллельно с Mrs. Multiverse Nederland. Всего в состязании приняли участие более 30 девушек. Мы прошли несколько этапов отбора: дефиле в национальных костюмах, затем в бикини и заключительное дефиле в вечерних платьях".

Жюри выбрало 4 вице-мисс: хорватку, канадку, украинку и девушку из Нигерии. А наша Ирина, кроме главного приза, получила титул "Мисс фото".

Виктор Андреев, Антон Дулинец, «СБ. Беларусь сегодня»