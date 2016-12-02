Признание государства – громадный стимул для дальнейшего развития: госнаграды получили лучшие труженики страны

Новости Беларуси. По труду и честь. Президент Александр Лукашенко вручил 2 декабря государственные награды. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. Среди тех, кто пришел в этот зал, люди разных профессий. Это врачи, спортсмены, аграрии, военнослужащие.

Однако всех их объединяет одно – упорный и добросовестный труд. Обращаясь к почетным гостям, Александр Лукашенко отмечает, что за последние пять лет страна сделала шаг вперед во многом благодаря труду тысяч белорусов, в том числе и тех, кто получает в этот день почетные звания и ордена, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совсем недавно на Всебелорусском народном собрании мы подводили итоги прошедшей пятилетки. Это был непростой этап в развитии нашего общества. У нас были трудности, были и успехи. В целом за этот период Беларусь сделала определенный шаг вперед в своем развитии. Сегодняшняя церемония – первое из ряда мероприятий по чествованию лучших тружеников по итогам пятилетия. Я это особенно хочу подчеркнуть. Теплые слова признательности в первую очередь я адресую тем, кто связал свою профессиональную судьбу с производственной сферой. Ваши достижения в нынешнее непростое время свидетельствуют о том, что настоящим залогом успеха являются инициатива, профессионализм и ответственное отношение к делу. Сегодня мы чествуем работников агропромышленного комплекса. В вашем лице мы отдаем дань уважения отечественным аграриям, которые самоотверженно трудятся, осваивая передовые технологии, и добиваются отличных результатов в работе. В этом зале присутствует большая группа представителей силовых структур, среди них военнослужащие и сотрудники Министерства внутренних дел. Примите слова признательности за то, что оберегаете самое дорогое для человека, для общества, для страны – мир и спокойствие в наших домах. Уважаемые друзья, сегодня вы обрели поистине всенародное признание за заслуги перед Родиной. Пусть воспоминания об этом дне станут для вас стимулом к новым достижениям. Мира вашим домам, здоровья, счастья, удачи во всех добрых начинаниях.

Самым ценным богатством Беларуси всегда был и остается человеческий потенциал. За это – теплые слова признательности Президента всем собравшимся.

Орденов и почетных званий удостоены сегодня 36 человек. Это лучшие из лучших в своих профессиях. Для каждого из них получить высокую награду лично от Президента особенно приятно и почетно.

Александр Тиханович, кавалер ордена Франциска Скорины, народный артист Беларуси:

Для любого человека признание государства – это громадный стимул для его дальнейшего развития. Он понимает, что его труд замечен. И он работать будет с еще большей отдачей.

Олег Гладкий, кавалер ордена «За службу Родине» ІІІ степени, первый заместитель начальника ракетных войск и артиллерии Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Это оценка деятельности за последние пять лет. Заслуга эта не моя, а всего коллектива. Понятие «защищать Родину» – это и помощь экономическому развитию, обороноспособности, защите государственных секретов и подготовке личного состава.

Николай Радоман, кавалер ордена Отечества ІІІ степени, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Я очень благодарен судьбе, что высоко оценили труд аграрников. Конечно, мы приложим максимум усилий, чтобы те задачи, которые сегодня стоят перед аграрным сектором страны – а самое главное – это продовольственная безопасность нашей страны, это экспорт – с честью выполнить.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь