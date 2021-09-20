​Посол Молдовы: всё оставляет очень хорошее впечатление, оттого что руководство Беларуси заботится о своих людях

Новости Беларуси. Белорусы всегда будут привержены тесной дружбе с народом Молдовы и очень хотят, чтобы эта страна оставалась суверенным и независимым государством, постепенно решала свои вопросы. Об этом 20 сентября заявил Президент нашей страны во время встречи с послом Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси:

Наши отношения с Беларусью строятся на очень позитивной ноте. За все 30 лет независимости мы всегда ощущаем очень дружескую, отеческую, добрую заботу о нашей стране. Мы очень ценим тот опыт, который есть сегодня в Беларуси. У нас создано немало совместных предприятий. Работает более 90 соглашений и трактатов, которые заключены между Молдовой и Беларусью. Мы только в прошлом году, в конце года, подписали очень важный документ о признании трудового стажа для граждан наших стран при начислении пенсии.

Сейчас разрабатывается и в процессе подготовки к подписанию находится новое соглашения о реадмиссии, соглашение о взаимном признании водительских прав. Это те документы, которые влияют на каждого человека конкретно и дают возможность трудоустраиваться, решать те проблемы, которые возникают на том или ином этапе жизни наших граждан. Познакомился с белорусским народом, с экономикой, предприятиями Беларуси. Все оставляет очень хорошее впечатление, оттого что руководство страны заботится о своих людях. Руководство страны не просто занимается обустройством государства, но и создает его полноценным, независимым государством, которое имеет свое очень почетное место в мире.