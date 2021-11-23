Привито более 400 тысяч. Волонтёры в Минской области рассказывают о профилактике коронавируса

Новости Беларуси. Профилактическая акция «COVID-патруль» продолжается в Минской области. Несколько раз в неделю активисты БРСМ выходят на улицы, чтобы раздать жителям информационные материалы о правилах соблюдения респираторного этикета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Волонтеры помогают жителям узнать, где можно пройти вакцинацию и какие для этого есть противопоказания. Только в Слуцком районе ребята уже раздали более сотни листовок. Специалисты отмечают: после такого информирования желающих вакцинироваться стало больше. При этом в «COVID-патруль» входят учащиеся медицинского колледжа, которые могут в полной мере рассказать прохожим о профилактике.

София Герасименко, учащаяся Слуцкого государственного медицинского колледжа:

Когда раздаем листовки, многие люди реагируют положительно, также мы все спрашиваем, вакцинировались они или нет. И многие говорят, что вакцинировались. Никто не жалеет.

Виктория Задера, первый секретарь районного комитета БРСМ:

Всегда после раздачи таких листовок мы анализируем потом работу. И девочки потом с гордостью рассказывают, кому они раздали листовки, кто это был. Даже некоторые дети подходили и спрашивали, а что это за листовка, а я знаю, а мои родители уже ходили, а я был вместе с ними и рассказывают нам, когда эта прививка делалась. И знаете, после таких слов, таких высказываний, мы понимаем, что волонтеры БРСМ работают в правильном направлении.