Присягу на верность Родине и профессии принесли 6 мая сотрудники Следственного комитета по городу Минску

Новости Беларуси. На верность Отечеству. В преддверии Дня Победы и Дня Государственного герба и флага Республики Беларусь более 100 молодых сотрудников Следственного комитета по городу Минску принесли присягу на верность Родине и профессии. Ритуал прошел в символичном месте — на площади Государственного флага.

К слову, личный состав управления Следственного комитета по Минска самый многочисленный в стране. К тому же минские следователи работают в условиях самой высокой нагрузки по уголовным делам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску:

Надеть форму — не означает стать настоящим следователем. Чтобы сегодня соответствовать требованиям современности, необходимо постоянно и профессионально совершенствоваться, осваивать новые прогрессивные формы, методы работы. Самое главное — осознать значимость избранной профессии, смысл ее, ту глубокую ответственность, которую возлагает общество на следователя.

Сергей Аристов, следователь Московского районного отдела Следственного комитета:

Испытываем положительные эмоции. Конечно, чувство долга, ответственность, потому что люди сделали свой выбор, это чувствуется.