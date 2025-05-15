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Сотрудники Минприроды вышли на велопробег в Минске

15 мая 2025 08:41
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Что может быть лучше, чем провести активный день в кругу семьи на свежем воздухе? Сотрудники Минприроды к празднику организовали в столичном парке Победы велопробег. На мероприятие работники ведомства взяли своих родных и вместе преодолели восьмикилометровый маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сотрудники Минприроды вышли на велопробег в Минске-2

Велофест собрал около 80 человек, радеющих за сохранение нашего природного богатства и окружающей среды. Такие мероприятия не только шанс провести день с пользой для здоровья, но и отличный способ популяризации экологичных видов транспорта – велосипедов, самокатов, средств персональной мобильности. Они могут стать прекрасной альтернативой машинам, особенно в весенне-летний период. Напомним, 80 % загрязнения воздуха в Минске приходится на автомобили. 

Сотрудники Минприроды вышли на велопробег в Минске-4

Ольга Мурашко, научный сотрудник филиала Института геологии ГП «НПЦ по геологии»:
Мы всегда с удовольствием участвуем во всех спортивных мероприятиях, всегда поддерживаем все инициативы Минприроды, во всех спартакиадах. Поддерживаем экологичный образ жизни, на работу ездим на велосипеде или на общественном транспорте. 

Сотрудники Минприроды вышли на велопробег в Минске-6

Иван Приходько, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Эти мероприятия, которые проводятся по линии как местных исполнительных распорядительных органов, так и по линии республиканских органов государственного управления, дают свой ощутимый эффект. И по нашим расчетам за последние пять лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизились более чем на 6,2 %. 

Отметим, тренд на экологичность становится все более распространен среди белорусов. Это можно заметить и по количеству электромобилей в городах. Если в 2017 году в нашей стране было зарегистрировано лишь 40 таких машин, то на сегодняшний день их количество превысило 20 тысяч.

# Охрана природы # Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

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