Принять участие в предстоящих президентских выборах готовы более 70% белорусов

Новости Беларуси. Большинство белорусов готовы принять участие в предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социологических и политических исследований БГУ.

На сегодняшний день прийти на избирательные участки намерены более 70% граждан.

По словам специалистов, это достаточно внушительная цифра. И в дальнейшем прогнозируют ее увеличение.

Социологи также отмечают в стране высокий уровень доверия к действующей власти.

Одним из позитивных моментов здесь называют усилия Беларуси по урегулированию конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.