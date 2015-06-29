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Принять участие в предстоящих президентских выборах готовы более 70% белорусов

29 июня 2015 07:53
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Новости Беларуси. Большинство белорусов готовы принять участие в предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социологических и политических исследований БГУ.

На сегодняшний день прийти на избирательные участки намерены более 70% граждан.

По словам специалистов, это достаточно внушительная цифра. И в дальнейшем прогнозируют ее увеличение.

Социологи также отмечают в стране высокий уровень доверия к действующей власти.

Одним из позитивных моментов здесь называют усилия Беларуси по урегулированию конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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