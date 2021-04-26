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«Приняли вызов этой техногенной катастрофы». Памятный митинг прошёл в УВД Миноблисполкома

26 апреля 2021 15:00
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Новости Беларуси. Торжественный памятный митинг прошел на территории Управления внутренних дел Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Приняли вызов этой техногенной катастрофы». Памятный митинг прошёл в УВД Миноблисполкома-1

Около 30 человек получили медали и памятные подарки от Управления внутренних дел в память о подвиге, который совершили в 1986 году. Тогда милиционеры занимались охраной правопорядка на оставленных территориях, предотвращали мародерство и помогали ликвидаторам. В зараженную зону они отправлялись добровольно. И за эту верность присяге потомки благодарны им и сегодня.

«Приняли вызов этой техногенной катастрофы». Памятный митинг прошёл в УВД Миноблисполкома-4

Виталий Козлов, временно исполняющий обязанности начальника УВД Миноблисполкома:
Они в свое время приняли вызов вот этой техногенной катастрофы и, будучи верными присяге, обеспечили правопорядок и свою функцию при выполнении аварийно-спасательных работ. Такие мероприятия мы проводим ежегодно и исключением не стал и сегодняшний день.

«Приняли вызов этой техногенной катастрофы». Памятный митинг прошёл в УВД Миноблисполкома-7

Николай Коршук, ветеран УВД Миноблисполкома:
Очень приятно, что о нас помнят, что мы живые еще, что мы еще двигаемся, что нас уважают, приглашают, награждают. Это очень и очень приятно. Хотел бы, чтобы вот такое отношение руководства УВД продолжалось и дальше.

«Приняли вызов этой техногенной катастрофы». Памятный митинг прошёл в УВД Миноблисполкома-10

Ветераны возложили цветы к монументу в честь погибших сотрудников милиции. Сейчас в Минской области проживают около 500 ветеранов, которые работали в зараженной зоне.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Виталий Козлов # Николай Коршук # Фотофакт

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