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В Минске планируют разгрузить МКАД. Решается вопрос о запрете движения фур по кольцевой

26 апреля 2021 14:45
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Новости Беларуси. В Минске рассмотрят вопрос о запрете проезда фур по МКАД. По мнению председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, построенная вторая кольцевая автодорога появилась, в том числе чтобы большегрузы смогли объезжать город, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске планируют разгрузить МКАД. Решается вопрос о запрете движения фур по кольцевой-1

В Минском районе существуют логистические центры, благодаря которым снижается потребность заезда фур в город.

В Минске планируют разгрузить МКАД. Решается вопрос о запрете движения фур по кольцевой-4

Свою продукцию предприятия столицы могут доставлять туда из Минска в ночное время – как и привозить сырье на заводы – на транспорте другого класса.

В Минске планируют разгрузить МКАД. Решается вопрос о запрете движения фур по кольцевой-7

Тема экологической безопасности остается в приоритете. Поручение руководству Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды – более принципиально подходить к нарушителям природоохранного законодательства. В этой же плоскости остается актуальной тема захоронения отходов. Вторая очередь полигона «Тростенецкий» ужу через два года достигнет своей прогнозной высоты, после чего его придется закрыть. Вскоре необходимо приступать к строительству третьей очереди полигона.

# Автодороги Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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