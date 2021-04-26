В Минске планируют разгрузить МКАД. Решается вопрос о запрете движения фур по кольцевой
Новости Беларуси. В Минске рассмотрят вопрос о запрете проезда фур по МКАД. По мнению председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, построенная вторая кольцевая автодорога появилась, в том числе чтобы большегрузы смогли объезжать город, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минском районе существуют логистические центры, благодаря которым снижается потребность заезда фур в город.
Свою продукцию предприятия столицы могут доставлять туда из Минска в ночное время – как и привозить сырье на заводы – на транспорте другого класса.
Тема экологической безопасности остается в приоритете. Поручение руководству Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды – более принципиально подходить к нарушителям природоохранного законодательства. В этой же плоскости остается актуальной тема захоронения отходов. Вторая очередь полигона «Тростенецкий» ужу через два года достигнет своей прогнозной высоты, после чего его придется закрыть. Вскоре необходимо приступать к строительству третьей очереди полигона.