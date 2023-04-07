Прямой эфир

Принимает роды даже с самым высоким риском! Познакомились с лучшим акушером-гинекологом Минска

07 апреля 2023 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшим гинекологом-акушером столицы стала Елена Терешко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она работает в 1-й городской клинической больнице. Завоевать любовь пациентов и коллег ей помогли не только высокий профессионализм, но и душевная теплота.

Принимает роды даже с самым высоким риском! Познакомились с лучшим акушером-гинекологом Минска-1

Яна Лысякова, корреспондент:
Акушер-гинеколог Елена Терешко профессионал со стажем. В медицине более 20 лет. И это не дело случая, а осознанный выбор. Стать доктором мечта детства.

Родители Елены Терешко – юристы, но выбор дочери поддержали. Ведь мама героини и сама мечтала стать доктором. На шестом курсе Елена Викторовна определилась со специализацией – акушерство. Всегда мечтала помогать малышам появиться на свет. Работала и параллельно семь лет преподавала в медуниверситете. Сейчас она возглавляет акушерское обсервационное отделение 1-й городской клинической больницы. Его еще называют «мини-роддом в роддоме».

Принимает роды даже с самым высоким риском! Познакомились с лучшим акушером-гинекологом Минска-4

Елена Терешко, заведующая акушерским обсервационным отделением 1-й городской клинической больницы:
Одна из основных задач в настоящее время нашей родовспомогательной службы – это сделать роды максимально бережными и приемлемыми для всей семьи. То есть чтобы активно участвовала вся семья в этом процессе.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Врачи Беларуси # общество # Яна Лысякова # Елена Терешко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Студенты и преподаватели БГМУ провели обследования и консультации для всех желающих в ТЦ «Столица»
07 апреля 2023 13:32

Студенты и преподаватели БГМУ провели обследования и консультации для всех желающих в ТЦ «Столица»

«Военнослужащие настроены на выполнение задачи». В Беларуси проводится очередная проверка боеготовности армии
07 апреля 2023 13:24

«Военнослужащие настроены на выполнение задачи». В Беларуси проводится очередная проверка боеготовности армии

Узнаете о происхождении названия городов. Какие развивающие книги можно почитать ребёнку?
07 апреля 2023 12:36

Узнаете о происхождении названия городов. Какие развивающие книги можно почитать ребёнку?