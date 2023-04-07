Принимает роды даже с самым высоким риском! Познакомились с лучшим акушером-гинекологом Минска
Новости Беларуси. Лучшим гинекологом-акушером столицы стала Елена Терешко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она работает в 1-й городской клинической больнице. Завоевать любовь пациентов и коллег ей помогли не только высокий профессионализм, но и душевная теплота.
Яна Лысякова, корреспондент:
Акушер-гинеколог Елена Терешко – профессионал со стажем. В медицине более 20 лет. И это не дело случая, а осознанный выбор. Стать доктором – мечта детства.
Родители Елены Терешко – юристы, но выбор дочери поддержали. Ведь мама героини и сама мечтала стать доктором. На шестом курсе Елена Викторовна определилась со специализацией – акушерство. Всегда мечтала помогать малышам появиться на свет. Работала и параллельно семь лет преподавала в медуниверситете. Сейчас она возглавляет акушерское обсервационное отделение 1-й городской клинической больницы. Его еще называют «мини-роддом в роддоме».
Елена Терешко, заведующая акушерским обсервационным отделением 1-й городской клинической больницы:
Одна из основных задач в настоящее время нашей родовспомогательной службы – это сделать роды максимально бережными и приемлемыми для всей семьи. То есть чтобы активно участвовала вся семья в этом процессе.
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