Принимает роды даже с самым высоким риском! Познакомились с лучшим акушером-гинекологом Минска

Новости Беларуси. Лучшим гинекологом-акушером столицы стала Елена Терешко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она работает в 1-й городской клинической больнице. Завоевать любовь пациентов и коллег ей помогли не только высокий профессионализм, но и душевная теплота.

Яна Лысякова, корреспондент:

Акушер-гинеколог Елена Терешко – профессионал со стажем. В медицине более 20 лет. И это не дело случая, а осознанный выбор. Стать доктором – мечта детства.

Родители Елены Терешко – юристы, но выбор дочери поддержали. Ведь мама героини и сама мечтала стать доктором. На шестом курсе Елена Викторовна определилась со специализацией – акушерство. Всегда мечтала помогать малышам появиться на свет. Работала и параллельно семь лет преподавала в медуниверситете. Сейчас она возглавляет акушерское обсервационное отделение 1-й городской клинической больницы. Его еще называют «мини-роддом в роддоме».