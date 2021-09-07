«Приходилось приходить к врачу и писать записки». Слабослышащие – о том, как им помогает специальный центр в Витебске

Новости Беларуси. Витебский центр приема-передачи информации от лиц с нарушением слуха в экстренные службы стал принимать заявки со всей области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого обратиться за помощью сюда могли только витебляне по онлайн-связи либо посетив центр лично. Сейчас такая услуга доступна из любой точки региона, но даже выходят на связь и из других областей. С какими вопросами обращаются к специалистам центра, расскажет Виктор Пралич.

У витеблянки Марины Михневич проблемы со слухом. По этой причине часто сталкивалась с вопросами, которые так и оставались не решенными. О том, что в Витебске есть центр, который помогает слабослышащим людям, узнала из новостей. Теперь сотрудники центра постоянно на связи с Мариной.

Марина Михневич житель Витебска:

Очень удобно, что этот центр круглосуточный открылся с переводчиками. Допустим, если нужно к врачу с каким-то вопросами. Раньше было тяжеловато, в том плане, что, когда переводчики заняты, приходилось приходить к врачу и писать записки. Она задает вопросы, врач отвечает. Это, опять же, время. А этот центр звонит по видеосвязи, ставит врачу телефон и вот так вот они начинают общаться.

Ежедневно в витебский центр по приему-передачи информации поступает более 10 обращений. Вопросы, с которыми звонят и пишут разные: от заказа талона к врачу до вызова сантехника на дом. На решение уходит считаные минуты.

Виктор Пралич, корреспондент:

Сегодня в Витебской области проживает более 1 000 человек с инвалидностью по слуху. Обратиться в центр они могут не только с помощью видеозвонка или СМС-сообщения, но и посетив его лично. Как правило, такой способ выбирают люди пожилого возраста.