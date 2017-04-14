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Воспитанники Минской вечерней школы готовятся к Великому празднику Пасхи

14 апреля 2017 10:27
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Светлый праздник Пасхи для верующих  христиан древнейший и самый важный, ведь он восславляет воскрешение Христа. Вековые традиции от Великого поста до расписывания яиц помогают верующим заглянуть внутрь своей души, приблизиться к Господу и очиститься.

Активно к встрече Светлого праздника Пасхи готовятся и воспитанники столичной вечерней школы. Ребята старательно репетируют представление, которое украсит воскресный праздничный день.

В музыкальной сказке «Аленький цветочек» воплощены идеалы подлинной любви, поэтому её выбрали для постановки к празднику. На концерте ребята поздравят сирот, подарят им самодельные открытки и игрушки. Ведь дела милосердия – то, что проповедовал Христос.

Одна из важнейших традиций Пасхи  – разукрашивание яиц. Существует несколько приданий, связанных с её возникновением. По одной – Богородица, чтобы развлечь Сына разукрашивала куриные яйца. По другой – в день рождения императора курица снесла яйцо, покрытое ярко-красными точками. Событие растолковали как знак светлого будущего для новорождённого. А вот самая распространённая версия.

Для девятилетней Ларисы это одна из любимых пасхальных традиций. Девочка старательно выводит узоры, чтобы яйцо получилось по-настоящему праздничным.

К Великому празднику Пасхи верующие духовно готовятся весь год, чтобы с радостью и чистым сердцем встретить Спасителя-Христа.

# общество # Религия # Фотофакт # Михаил Мироненко # Пасха # Лариса Другаль

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