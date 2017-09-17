«Приехали из Минска, подменят нас немножко»: как корреспондент СТВ Ольга Осадчая лес валила
Новости Беларуси. 17 сентября в Беларуси отмечают День работников леса. В этом году вспомнить зеленое богатство страны уместно и в связи с небывалым урожаем грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, герои нашего следующего материала – лесорубы – за ними принципиально не ходят. Так поступает живущий под Вилейкой Валерий Дурович. На сегодняшний день – действующий чемпион мира по валке леса.
Белорусы и здесь первые. Несмотря на происки конкурентов, которые на соревнованиях подтупили зубья пилы Валерию. Ну а чтобы увидеть, что сделала с бензопилой наш корреспондент-правдоруб Ольга Осадчая, которая в День лесоруба решила ненадолго сменить профессию, надо смотреть сюжет.
С таким напарником сложно удержаться от того, чтобы стать правдорубом. Но Николай и Валерий помнят, что сами вручили журналисту топор.
Валерий Дурович. Действующий чемпион мира среди вальщиков леса. На международном первенстве в Польше обошел конкурентов из 28 стран.
Николай Ярошик. Чемпион Беларуси-2016, обладатель второго места на чемпионате России нынешнего года.
Когда они рубят – награды летят, вот только задания на соревнованиях такие, что выполнить их, кажется, невозможно не то, что одному – со всем лесхозом и лешим на подмоге! Представьте: дерево нужно подпилить таким образом, чтобы при падении оно снесло узенький колышек, установленный, где судьям захочется.
Валерий Дурович, лесник Старинковского лесничества Вилейского опытного лесхоза:
На соревнованиях мне притупили цепь. Я быстренько подточился, и все равно по обрезке выиграл первое место!
После таких вдохновенных разговоров никак нельзя ударить в валежник лицом…
Но мой прорыв в элиту лесоповала практически сразу забуксовал.
И вот вроде и работает Валерий Иванович в лесу уже третий десяток лет и деревья для него не деревья, а кубометры, а все равно – дотронется вот так до ствола – и словно прощения просит…
Валерий Дурович:
Когда сильное толстое дерево, которое много уже повидало – жалко!..
Но лирическое настроение тут же рубится под корень. Какая уж тут безопасность, когда на кону – боровик да подосиновик!
Зато сами дровосеки не радуют домашних лукошками с природными дарами. Говорят: лес, который стал работой, уже вряд ли когда-то превратится в хобби.
Валерий Дурович:
Не поверите, я за лето только один раз за грибами сходил. Каждый день в лесу! Хочется и отдохнуть!
Наши герои смеются, но за кадром, конечно, не очень радуются таким экспериментам. У лесорубов фактически каждое движение – потенциальная опасность.
У дровосека вроде меня шансов в лесу, как у этого пенька. Крепкие мужики порой уходят вовсе не из-за зарплаты, а потому что физически просто не справляются.
Николай Ярошик, вальщик леса Куренецкого лесничества Вилейского опытного лесхоза:
Поносите пилу, а когда снега вот так вот, попробуй, поноси, а еще резать надо!
Топорный подход – не наш метод. Сейчас докажем, что и дама может завалить участок.
Следующее международное первенство среди лучших лесорубов мира пройдет в 2018 году в Норвегии. И в личном зачете Николай и Валерий, скорее всего, станут конкурентами. Но еще большой вопрос, чьей победе чемпион обрадуется сильнее – своей или младшего коллеги.
Выбирая эти просторы душой и работой, они семь раз не отмеряли, а сразу – рубили сплеча. И сегодня уже обручены с лесом годовыми кольцами, которые не снять, ну, разве что на профессиональный праздник.
Подробнее – в видеосюжете.