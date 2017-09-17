«Приехали из Минска, подменят нас немножко»: как корреспондент СТВ Ольга Осадчая лес валила

Новости Беларуси. 17 сентября в Беларуси отмечают День работников леса. В этом году вспомнить зеленое богатство страны уместно и в связи с небывалым урожаем грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, герои нашего следующего материала – лесорубы – за ними принципиально не ходят. Так поступает живущий под Вилейкой Валерий Дурович. На сегодняшний день – действующий чемпион мира по валке леса. Белорусы и здесь первые. Несмотря на происки конкурентов, которые на соревнованиях подтупили зубья пилы Валерию. Ну а чтобы увидеть, что сделала с бензопилой наш корреспондент-правдоруб Ольга Осадчая, которая в День лесоруба решила ненадолго сменить профессию, надо смотреть сюжет.

С таким напарником сложно удержаться от того, чтобы стать правдорубом. Но Николай и Валерий помнят, что сами вручили журналисту топор.

Валерий Дурович. Действующий чемпион мира среди вальщиков леса. На международном первенстве в Польше обошел конкурентов из 28 стран. Николай Ярошик. Чемпион Беларуси-2016, обладатель второго места на чемпионате России нынешнего года. Когда они рубят – награды летят, вот только задания на соревнованиях такие, что выполнить их, кажется, невозможно не то, что одному – со всем лесхозом и лешим на подмоге! Представьте: дерево нужно подпилить таким образом, чтобы при падении оно снесло узенький колышек, установленный, где судьям захочется.

Валерий Дурович, лесник Старинковского лесничества Вилейского опытного лесхоза:

На соревнованиях мне притупили цепь. Я быстренько подточился, и все равно по обрезке выиграл первое место! После таких вдохновенных разговоров никак нельзя ударить в валежник лицом… Но мой прорыв в элиту лесоповала практически сразу забуксовал.

И вот вроде и работает Валерий Иванович в лесу уже третий десяток лет и деревья для него не деревья, а кубометры, а все равно – дотронется вот так до ствола – и словно прощения просит… Валерий Дурович:

Когда сильное толстое дерево, которое много уже повидало – жалко!.. Но лирическое настроение тут же рубится под корень. Какая уж тут безопасность, когда на кону – боровик да подосиновик! Зато сами дровосеки не радуют домашних лукошками с природными дарами. Говорят: лес, который стал работой, уже вряд ли когда-то превратится в хобби. Валерий Дурович:

Не поверите, я за лето только один раз за грибами сходил. Каждый день в лесу! Хочется и отдохнуть! Наши герои смеются, но за кадром, конечно, не очень радуются таким экспериментам. У лесорубов фактически каждое движение – потенциальная опасность.

У дровосека вроде меня шансов в лесу, как у этого пенька. Крепкие мужики порой уходят вовсе не из-за зарплаты, а потому что физически просто не справляются.

Николай Ярошик, вальщик леса Куренецкого лесничества Вилейского опытного лесхоза:

Поносите пилу, а когда снега вот так вот, попробуй, поноси, а еще резать надо! Топорный подход – не наш метод. Сейчас докажем, что и дама может завалить участок.

Следующее международное первенство среди лучших лесорубов мира пройдет в 2018 году в Норвегии. И в личном зачете Николай и Валерий, скорее всего, станут конкурентами. Но еще большой вопрос, чьей победе чемпион обрадуется сильнее – своей или младшего коллеги.