«Люди готовы помочь»: бригады со всей страны помогают восстановиться после урагана наиболее пострадавшим районам

Новости Беларуси. 8 миллионов долларов ущерба и почти 700 поврежденных жилых домов. Таковы последствия урагана, которые все еще преодолевает Минщина. Регион наравне с Витебской областью больше других пострадал от стихии, прошедшей по стране на прошлой неделе. Сюда со всей республики сейчас спешит рабочая сила. На помощь соседям приходят строители, коммунальщики, а также сотрудники различных организаций и предприятий. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о взаимовыручке белорусов.

Михаил Жук, председатель Лугослободского сельского исполнительного комитета:

Сегодня нам дали людей из Молодечно. Приехали несколько бригад. Дали нам 85 человек. Пилим и убираем поврежденные деревья.

У Михаила Ивановича сегодня телефон не смолкает. Главе сельисполкома звонят сельчане: то крышу починить, то кладбище от поваленных деревьев почистить. Своих рук не хватает – помощь из Молодечненского района кстати.

Виталий Демеш, заместитель директора ГЛХУ «Молодечненский лесхоз»:

Мы приехали сюда на день. Люди подготовлены: взяли ссобойки, по-рабочему одеты. Люди с пониманием относятся и, естественно, готовы помочь сделать.

Это кладбище под Минском практически завалило деревьями. Дров отсюда вывезли уже две машины. В ход идут бензопилы. Рабочие говорят: несмотря на то, что дома будут поздно, на непогоду не в обиде.

Виктор Ивашко, сотрудник ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов»:

Работы очень много. Мы разделились на 3 группы. Если мы успеваем раньше, допустим, то мы едем дальше – помогать остальным.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А у этого дома, как и у многих домов по всей стране, буквально крышу снесло. Чтобы ее демонтировать, здесь с утра работают сразу две бригады строителей. Их сюда прислали из ближайших строительных организаций. Чтобы помочь людям, которые едва ли могут сами справиться с такой напастью.

Мария, хозяйка дома, показывает: вот это окно во время урагана держала руками, иначе выбило бы – такой силы была стихия. Теперь в каждой комнате – по тазику. С крыши – точнее того, что от нее осталось – льет, не переставая.

Мария Анюкова, житель деревни Апчак Минской области:

Просто ничего не было видно. Была сильная пелена и туман. Потом начался сильный ветер с дождем. И наша крыша тоже улетела.

Районная власть до сих пор принимает заявления от жителей деревень о выплате денег на стройматериалы. Каждый случай рассматривают индивидуально. Говорят, спонсируют до половины стоимости ремонта. Или пришлют рабочие руки.

Юрий Качуба, строитель (Заславль):

Помогаем. Люди довольны. Уже делаем третью крышу за третий день. Благодарны люди. Даже бабушки по старой памяти всех крестят. Дай Бог, чтобы такой стихи у нас больше не было.

В Минском районе ждут еще много рабочих бригад из менее пострадавших от урагана мест. Пока будет потребность. Местные жители же помощников благодарят и гостинцами, и словом.

Анатолий Павловский, житель деревни Апчак Минской области:

Весь шифер упал. Приехала бригада и помогли накрыть. Молодцы!

Ураган на прошлой неделе – тот самый случай, когда несчастье помогло. Впрочем, способность белорусов объединятся в самых разных ситуациях – уже, наверное, проверенный факт. Ликвидировать все последствия непогоды в Минской области планируют до конца недели.