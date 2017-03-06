«Прическа создает настроение»: какие методы накруток на голове будут в моде нынешней весной

Когда хочется праздника и перемен, гарантированный способ поднять настроение – новая прическа. Наступившей весной в моду входят разнообразные методы накруток: ломанные линии накрутки на фольгу, накрутка на шпильку, на спицу. Проще говоря, все, что угодно, кроме обычных локонов.

Анастасия Шашко, парикмахер-стилист:

Эта прическа подходит для модных показов, для выступлений каких-то за счет своего объема. Можно, в принципе, рискнуть и на свадьбу сделать такую прическу.

Такую прическу сложно назвать удобной для повседневной жизни, однако стилисты утверждают, что объемные ломанные линии в нынешнем сезоне на пике популярности. Оригинальную форму можно дополнительно обыграть блестящими украшениями.

Еще один модный тренд – плетение, в особенности полураспущенных кос. Такие свободные прически актуальны для волос средней длины и ниже, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Инна Бучик, тренер-парикмахер высшей категории:

Эка коса может у нас уходить в бесконечность. Когда она сплетена, мы можем ее подкалывать, мы можем создавать совершенно разные образы и делать всевозможные прически с косичками. Это на данном этапе времени очень актуально.

Естественность и легкая небрежность весны 2017 только на руку начинающим или неопытным красавицам. Если вы в состоянии собрать волосы в хвост, полдела, а точнее полпрически, уже сделано.

Наталья Янковская, парикмахер-стилист:

Каждая девушка для себя может сделать вариант из хвоста, например, собрав его кверху, обмотав тонкой прядью на резинке и из двух лент, скрутив их небрежно в жгутики, немножечко их расправив, сделав объем. И это все уложить в форму-гулечку, создав небрежность в волосах.

Более искушенные модницы практикуют сегодня создание причудливых форм и необычных волн, которые особенно интересно подчёркнут окрашивание в ярких цветах.

Наталья Янковская, парикмахер-стилист:

Очень хочется, чтобы девушки не боялись носить прически, потому что очень стесняются все, привыкли ходить с распущенными и не хватает красоты, душевного настроения. Прическа все-таки создает настроение.