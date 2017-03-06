Картинки или раскраски, развлекательная или познавательная: какая должна быть идеальная детская книга

Какой должна быть идеальная детская книжка? Развлекательной и познавательной? С готовыми картинками или раскраской? Из традиционной бумаги, из мягкого поролона? А, может быть, литературное будущее за планшетами? Где как не в семье искать ответы на все эти вопросы.

Дети:

Я люблю читать книжку «Карик и Вали». Мы книжку купили, там, где мальчик и девочка к динозаврам прилетели.

В книжке должно быть много картинок.

Лариса Кудилко, бабушка:

Конечно, должны быть иллюстрации красивые, чтобы лица были у героев, вызывающие эмоцию радости. Правда, бывают страшноватые, но я поняла, что дети любят и страшное.

Детская писательница Алена Масла работает для новых поколений давно и убеждена: главное в хорошей книге – увлекательный сюжет и яркие иллюстрации.

Алена Масла, детская писательница:

З дзецьмі трэба чытаць, таму што книга – гэта як трэнажор для мозга. Чамусьці так златкавана наша галава, наш мозг, што проста паглядзець карцінку ў кампутары, фільм, гэта не тое, мозг па-іншаму працуе. Па-іншаму ўспрымае інфармацыю. Калі чытае дзіця, мозг трэнируецца.

Оксана Аракчеева, иллюстратор детских книг:

У дзяцінстве я вельмі любіла кніжкі не на рускай мове, а кніжкі з крамы «Дружба». Там были кніжкі на іншых мовах. Я не разумела, што там напісана, але я сама прыдумвала гісторыю. Відаць, у мяне з дзяцінства гэта закладзена, каб акрамя аўтара ствараць нейкую сваю гісторыю. Мне здаецца, гэта цікава.

Психологи обнаружили интересную закономерность: слушая и читая сказки, дети легко вовлекаются в вымышленную игру и учатся строить собственное мировоззрение, отличать добро от зла.

Лариса Метлевская, фольклорист:

Кніжка павінна быць кароткая, змястоўная, цікавы сюжэт, вялікія літары, каб дзіця лёгка чытала. І бабуля, якая ўжо падслепаватая, таксама патрабуе добрага шрыфта.

Многие взрослые в деталях помнят свою первую книгу или мультфильмы, просмотренные еще в глубоком детстве. Удивительную цепкость человеческой памяти американские ученые объясняют тем, что детский мозг иначе обрабатывает информацию: не определяя ее значимость, а просто надолго фиксируя события в памяти.

Лариса Метлевская, фольклорист:

Першая мая кніжка, што чытаў нам бацька, калі маці была на працы, то бацька з намі заставаўся і нам чытаў казкі. Не ведаю, хто нам прынёс яе ў хату, гэта «Казахскія народныя казкі. Прыгоды Алдара Касэ». Гэта я буду памятваць на ўсё жыццё.

Выбирая книжку для ребенка, помните, что впечатления от издания малыш наверняка пронесет через всю жизнь, поэтому к покупке стоит отнестись ответственно. Качество бумаги, переплет – все имеет значение. Не стоит выбирать слишком большие подарочные книги, неудобные для маленьких ручек.

Чем младше ребенок, тем больше в книге должно быть ярких и понятных иллюстраций. Лучше, чтобы повествование было выдержано на классическом языке, без сленга. Но главное, чтобы встреча ребенка с книгой была комфортной и радостной, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.