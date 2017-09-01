При поддержке ПВТ и крупных компаний Совет Республики подарил Минскому колледжу электроники компьютерный класс

Новости Беларуси. Белорусские колледжи способны готовить качественные кадры для крупнейших IT-компаний и Парка высоких технологий. В этом убедился председатель Совета Республики, посетив 1 сентября Минский колледж электроники. При поддержке ПВТ и крупных белорусских компаний Совет Республики подарил колледжу новый компьютерный класс.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В Беларуси востребованы в больших масштабах, я бы так сказал, высококвалифицированные кадры с профессионально-техническим уровнем образования и средним специальным. Уровень подготовки сегодня в среднеспециальных учреждениях образования у нас, в Беларуси, очень высок. И я скажу, что это университетский уровень.

К слову, в колледже работает Центр подготовки специалистов с особенностями развития.

Часть из них готовится стать профессиональными IT-дизайнерами.