Президент подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Новости Беларуси. 18 мая Президент подписал принятый парламентом закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому предшествовала детальная проработка документа, в том числе по итогам совещания у главы государства несколько недель назад.

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В законе определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, а также некоторые другие. Всего, по данным МВД, количество таких граждан – около 5 400 человек. Отдельным категориям осужденных предусматривается сокращение срока наказания. Их численность – более 6 000 человек.