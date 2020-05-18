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Президент подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

18 мая 2020 18:12
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Новости Беларуси. 18 мая Президент подписал принятый парламентом закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне-1

Этому предшествовала детальная проработка документа, в том числе по итогам совещания у главы государства несколько недель назад.

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В законе определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, а также некоторые другие. Всего, по данным МВД, количество таких граждан – около 5 400 человек. Отдельным категориям осужденных предусматривается сокращение срока наказания. Их численность – более 6 000 человек.

Президент подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне-4

В связи со знаковой исторической датой и руководствуясь гуманным подходом, в отличие от предыдущей амнистии круг таких лиц расширен за счет граждан, осужденных за незаконный оборот наркотиков, а также коррупционные правонарушения.  

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Решение по этой категории сегодня принято крайне взвешенно. Всем известно отношение нашего Президента к коррупционным преступлениям и тем, кто их совершает. Борьба с этим злом в стране ведется постоянно и неприкасаемых здесь нет. Именно поэтому включение в закон данной категории осужденных вызвало большие дискуссии на совещании по проекту этого документа еще месяц назад во Дворце Независимости.  

# Амнистия в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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