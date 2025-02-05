Президент Нигерии поздравил Лукашенко с победой на выборах

Крепкие дружеские отношения с Беларусью ценит и Нигерия. У стран большой потенциал для расширения контактов и взаимодействия во многих сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидер этой страны также направил поздравления Александру Лукашенко в связи с переизбранием на пост Президента и пожелал мира и дальнейшего процветания народу Беларуси.
Бола Ахмед Адекунле Тинубу, Президент Нигерии:
Ваша победа отражает то доверие и уверенность, с которыми народ Беларуси относится к Вашему руководству и видению дальнейшего прогресса и стабильности Вашей страны. Я намерен работать сообща с Вами для того, чтобы еще более укрепить наши двусторонние связи в сферах, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиции, технологии и глобальные мирные инициативы.
Уверен в том, что под Вашим неизменным руководством наше партнерство достигнет новых высот во благо двух наших стран и народов.