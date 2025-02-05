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Президент Нигерии поздравил Лукашенко с победой на выборах

05 февраля 2025 17:07
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Крепкие дружеские отношения с Беларусью ценит и Нигерия. У стран большой потенциал для расширения контактов и взаимодействия во многих сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер этой страны также направил поздравления Александру Лукашенко в связи с переизбранием на пост Президента и пожелал мира и дальнейшего процветания народу Беларуси.

Президент Нигерии поздравил Лукашенко с победой на выборах-2

Бола Ахмед Адекунле Тинубу, Президент Нигерии:
Ваша победа отражает то доверие и уверенность, с которыми народ Беларуси относится к Вашему руководству и видению дальнейшего прогресса и стабильности Вашей страны. Я намерен работать сообща с Вами для того, чтобы еще более укрепить наши двусторонние связи в сферах, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиции, технологии и глобальные мирные инициативы.

Уверен в том, что под Вашим неизменным руководством наше партнерство достигнет новых высот во благо двух наших стран и народов.

# Беларусь-Нигерия # Выборы в Беларуси

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