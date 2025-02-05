Президент Нигерии поздравил Лукашенко с победой на выборах

Крепкие дружеские отношения с Беларусью ценит и Нигерия. У стран большой потенциал для расширения контактов и взаимодействия во многих сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер этой страны также направил поздравления Александру Лукашенко в связи с переизбранием на пост Президента и пожелал мира и дальнейшего процветания народу Беларуси.