Наталья Кочанова: Городок – это великолепный райцентр, где есть всё для нормальной жизни

Новости Беларуси. Демографическая безопасность, здоровье нации и развитие регионов. Эти вопросы стали ключевыми на заседании Городокского райисполкома. Участие в нем приняла председатель Совета Республики. Наталья Кочанова нацелила местные власти на активную работу с семьями. Одна из важных задач в развитии государства и регионов – создание условий для сохранения здоровья семей, укрепления их благосостояния, воспитания и образования детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова предложила активнее работать с молодежью, проводить совместные мероприятия, где молодые люди могут знакомиться, делиться своими интересами.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На примере Городка я вам скажу, что великолепный районный центр, на мой взгляд, где есть все: и Дом культуры, и бассейн, и современная лыжероллерная трасса, и все, что сегодня надо для нормальной жизни. Предоставляется жилье молодым специалистам, предоставляется арендное жилье. Поэтому мы все вместе должны работать на то, чтобы молодежь оставалась, закреплялась здесь, кто приезжает сюда по распределению. И, конечно, здесь жили, работали, создавали семьи. Это очень важно.

В числе обсуждаемых тем было и здравоохранение. В свое время поступило поручение от Президента – сохранить ФАПы. Сейчас в районе практически все такие учреждения отремонтированы, из 14 имеющихся осталось привести в порядок один. Говорили также о диспансеризации населения и о возможности жителям района получать высококвалифицированную медпомощь при выявлении серьезных заболеваний.