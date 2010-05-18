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Президент Беларуси утвердил корректировку генерального плана Минска до 2030 года

18 мая 2010 14:57
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В частности, развитие получит зеленая зона вдоль реки Свислочь, природные ландшафты Слепянской и Лошицкой систем.

Основной же стратегией останется создание нового города с широкими проспектами и архитектурными ансамблями площадей. Отдельный пункт в генплане – площади жилые. Уже через 20 лет минчан будет более двух миллионов. Поэтому зодчие впервые заговорили об окончательных границах столицы.

Александр Петров, директор проектно-исследовательского КУП «Минскградо»:
– В этой корректуре генерального плана была сделана попытка определить конечную перспективную городскую черту Минска. То есть предельную перспективную черту, в которой возможно комфортное проживание. С учетом часовой доступности жителями Минска центральной части города.

# общество

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