«Он мне позвонил, говорит: Александр Григорьевич, прозевали». Президент Беларуси рассказал подробности разговора с Президентом Армении

Новости Беларуси. Во время совещания с руководством Житковичского райисполкома, Александр Лукашенко напомнил о событиях в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать. Опасность Армении в чем была? Что там не только в Ереване люди вышли, там полыхнула вся страна. Все города. Люди поднялись, поэтому надо было тушить пожар.