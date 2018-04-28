«Он мне позвонил, говорит: Александр Григорьевич, прозевали». Президент Беларуси рассказал подробности разговора с Президентом Армении

Новости Беларуси. Во время совещания с руководством Житковичского райисполкома, Александр Лукашенко напомнил о событиях в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время совещания с руководством Житковичского райисполкома, Александр Лукашенко напомнил о событиях в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать. Опасность Армении в чем была? Что там не только в Ереване люди вышли, там полыхнула вся страна. Все города. Люди поднялись, поэтому надо было тушить пожар.
Я с президентом разговаривал, он мне позвонил, которого избрали недавно. Позвонил и я говорю: «Что у тебя там произошло?». Говорит: «Александр Григорьевич, прозевали». Когда эти проплаченные, их было там 50 человек, 500 человек, прозевали. А потом, когда эта волна покатилась, не это главное, главное – безобразия, которые в стране творились. И я Президента Армении постоянно предупреждал.