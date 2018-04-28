28 апреля. Что было: Оснований для роста цен нет/ Белорусы хранят в валюте более 6 миллиардов долларов/ Неудачный воришка туй/

Оснований для роста цен нет

Президент считает, что в Беларуси нет оснований для роста цен, а их увеличение – это лишь желание торгового сегмента увеличить свои прибыли. Сегодня на совещании в Житковичском райисполкоме Александр Лукашенко потребовал контролировать эти процессы от Министерства антимонопольного регулирования и торговли и местных властей, «хотите – рыночными методами, хотите – нерыночными». Он отметил, что в этом году инфляция в стране должна составить 5-6% с дальнейшим снижением, что и подтверждают прогнозы МАРТ на 2018 год. А в Минфине рассказали, что и внешний госдолг Беларуси сократился с начала года на 304,7 миллиона долларов или на 1,8%.

Белорусы хранят в валюте более 6 миллиардов долларов

В унисон положительной динамике прозвучала сегодня и статистика Нацбанка по вкладам белорусов. Итак, средний размер банковского вклада белоруса составляет 7 780 рублей и его размер за первый квартал увеличился на 0,5%. Пока наши вкладчики отдают предпочтение иностранной валюте, что составляет 78,4% от общей массы срочных вкладов. Кстати говоря, это более 6 миллиардов долларов. Хотя сейчас растут и вклады в белорусских рублях – констатирует Нацбанк. Интересен и возрастной портрет нашего вкладчика. Чуть более половины – это женщины 55 лет. У мужчин же диапазон от 26 до 60 лет.

Неудачный воришка туй

Но, вероятнее всего, что весной вклады у многих начинают уменьшаться. Дачный и отпускной сезон требует расходов. Каждый хочет благоустроить участок, посадить красивые хвойники, кустарники и плодовые деревья. А знаете, что весьма средненькая туя стоит в районе 50 рублей, метровая елочка может стоить 100, а какая-нибудь плакучая лиственница и 300 рублей. Это к тому, что воровство красивых насаждений для 27-летнего жителя Гродно стало весьма выгодным бизнесом. Парень умудрился выкопать туи прямо в центре города. Всего водитель грузовика похитил 48 туй, но продать деревья не успел. Возбуждено уголовное дело, часть украденного удалось вернуть.

И о здоровье

В Минске, ориентировочно летом, на проезжей части появится полоса для велосипедистов. Её обустроят по улице Веры Хоружей на участке от проспекта Независимости до Куйбышева. По словам заместителя начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрея Зырянова, это непростой участок с точки зрения организации безопасности дорожного движения. Но он нужен, чтобы связать проспект Независимости с интенсивным велосипедным движением в другой части города.