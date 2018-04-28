Прямой эфир

«Быть не бесполезной обществу». Молодёжь занималась благоустройством в Студенческой деревне

28 апреля 2018 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Труд крут». Студенты столичных вузов отложили в сторону учебники и взяли в руки хозинвентарь. Они благоустраивали общежития в Студенческой деревне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Быть не бесполезной обществу». Молодёжь занималась благоустройством в Студенческой деревне-1

На время II Европейских игр именно этот объект станет Олимпийским. Впрочем, юноши и девушки выходят на субботник не впервые. Раз в неделю весь апрель ребята помогают строителям и коммунальщикам.

«Быть не бесполезной обществу». Молодёжь занималась благоустройством в Студенческой деревне-4

Алина Деруга, студент БГУ:
Настроение хорошее, погода сегодня замечательная. Коллектив хороший. На прошлой неделе на «Динамо» убирали. Тут скорее желание помочь, быть не бесполезной обществу и своему университету.

«Быть не бесполезной обществу». Молодёжь занималась благоустройством в Студенческой деревне-7

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Наша главная задача – взять на себя такие работы, как уборка мусора, уборка территорий, мелкие покрасочные работы. Для того, чтобы строители на это не отвлекались и занимались своей основной работой. А мы были здесь как помощники.

«Быть не бесполезной обществу». Молодёжь занималась благоустройством в Студенческой деревне-10

Благоустройством в Студенческой деревне 28 апреля занимались 50 человек. А во время летних каникул к ним присоединятся студенты из России и Украины.

# Субботники в Беларуси # общество # Алина Деруга # Сергей Клишевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Он мне позвонил, говорит: Александр Григорьевич, прозевали». Президент Беларуси рассказал подробности разговора с Президентом Армении
28 апреля 2018 14:01

«Он мне позвонил, говорит: Александр Григорьевич, прозевали». Президент Беларуси рассказал подробности разговора с Президентом Армении

«Белавиа» организовала прямые рейсы в Татарстан и Ростов-на-Дону
28 апреля 2018 13:15

«Белавиа» организовала прямые рейсы в Татарстан и Ростов-на-Дону

«Люди большего заслужили от государства». Президент поручил за год благоустроить Петриков
28 апреля 2018 11:44

«Люди большего заслужили от государства». Президент поручил за год благоустроить Петриков