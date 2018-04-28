«Быть не бесполезной обществу». Молодёжь занималась благоустройством в Студенческой деревне

Новости Беларуси. «Труд крут». Студенты столичных вузов отложили в сторону учебники и взяли в руки хозинвентарь. Они благоустраивали общежития в Студенческой деревне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На время II Европейских игр именно этот объект станет Олимпийским. Впрочем, юноши и девушки выходят на субботник не впервые. Раз в неделю весь апрель ребята помогают строителям и коммунальщикам.

Алина Деруга, студент БГУ:

Настроение хорошее, погода сегодня замечательная. Коллектив хороший. На прошлой неделе на «Динамо» убирали. Тут скорее желание помочь, быть не бесполезной обществу и своему университету.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Наша главная задача – взять на себя такие работы, как уборка мусора, уборка территорий, мелкие покрасочные работы. Для того, чтобы строители на это не отвлекались и занимались своей основной работой. А мы были здесь как помощники.