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Президент Беларуси согласовал кадровые назначения в системе здравоохранения

11 сентября 2018 17:42
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Новости Беларуси. 11 сентября во Дворце Независимости прошло большое совещание по актуальным темам белорусской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал о масштабной антикоррупционной кампании и согласовал кадровые назначения в системе здравоохранения.

Так, вопросы финансирования, госзакупок, фармацевтики курировать предстоит Борису Андросюку – он стал новым заместителем министра здравоохранения. Сегодня же Николай Куденьчук согласован на должность генерального директора «Белмедтехники». 

Президент Беларуси согласовал кадровые назначения в системе здравоохранения-1

А Валентина Игнатенко возглавит предприятие «Белфармация».

Президент Беларуси согласовал кадровые назначения в системе здравоохранения-4

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

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