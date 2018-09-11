Президент Беларуси согласовал кадровые назначения в системе здравоохранения

Новости Беларуси. 11 сентября во Дворце Независимости прошло большое совещание по актуальным темам белорусской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал о масштабной антикоррупционной кампании и согласовал кадровые назначения в системе здравоохранения.

Так, вопросы финансирования, госзакупок, фармацевтики курировать предстоит Борису Андросюку – он стал новым заместителем министра здравоохранения. Сегодня же Николай Куденьчук согласован на должность генерального директора «Белмедтехники».