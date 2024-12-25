Президент Беларуси прилетел в Санкт-Петербург, где пройдут саммиты СНГ и ЕАЭС

В ходе неформальной встречи лидеры стран СНГ подведут итоги 2024 года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия. Проходит встреча на территории всесезонного курорта «Игора». Лидеры собрались не в полном составе. Премьер-министр Армении – Никол Пашинян сообщил, что не сможет принять участие в саммите, так как его тест на коронавирус дал положительный результат. И как стало известно 25 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России – в связи с крушением в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний».