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Президент Беларуси прилетел в Санкт-Петербург, где пройдут саммиты СНГ и ЕАЭС

25 декабря 2024 10:34
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Неформальная встреча глав государств СНГ проходит под Санкт-Петербургом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это многолетняя предновогодняя традиция участников Содружества. В саммите принимает участие и Президент Беларуси.

Президент Беларуси прилетел в Санкт-Петербург, где пройдут саммиты СНГ и ЕАЭС-2

Александр Лукашенко 25 декабря прибыл с рабочим визитом в Россию. Утром борт номер один приземлился в международном аэропорту «Пулково».

Президент Беларуси прилетел в Санкт-Петербург, где пройдут саммиты СНГ и ЕАЭС-4

В ходе неформальной встречи лидеры стран СНГ подведут итоги 2024 года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия. Проходит встреча на территории всесезонного курорта «Игора». Лидеры собрались не в полном составе. Премьер-министр Армении – Никол Пашинян сообщил, что не сможет принять участие в саммите, так как его тест на коронавирус дал положительный результат. И как стало известно 25 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России – в связи с крушением в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний».

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # СНГ # ЕАЭС

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