Президент Беларуси: не хотелось бы, чтобы будущий Год науки прошел так, как прошел Год культуры

Новости Беларуси. В нашей стране одно из приоритетных направлений государственной политики – культура и искусство. Не случайно, 2016 год в Беларуси прошел под знаком этой сферы. Планировалось, что в профильный год порадует значительными достижениями и успехами. Но прорыва, констатировал Президент, не получилось, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

2016 год прошел под знаком культуры. Как вы считаете, удалось ли в этой сфере достичь тех целей, которые ставили?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не хотелось бы, чтобы будущий Год науки прошел так, как прошел Год культуры. Если мы объявляем Годом культуры, допустим, какой-то год, что мы хотим, что мы имеем в виду? Мы хотели бы, чтобы в это время в этой отрасли были какие-то достижения, открытия. Что-то великое совершилось в этой сфере. Вы что-нибудь помните из ушедшего года что-то в области культуры великое, что мы свершили? Я не помню. Может быть, я был отвлечен слишком, может быть, я занимался больше другими проблемами, но выдающего ничего вспомнить не могу. Для культуры это был обычный год.