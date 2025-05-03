Преобразили двор до неузнаваемости! Как белорусы меняют пространство вокруг себя?

2025-й – Год благоустройства в Беларуси. И это наш шанс сделать страну еще красивее, чище и уютнее! В новой рубрике на СТВ – реальные истории и вдохновляющие примеры, как каждый может изменить пространство вокруг себя. Двор, парк, улица или целый район – берись за дело и действуй!

– Мы находимся в одном из столичных дворов Центрального района. Здесь инициативные работники ЖЭУ №1 вместе с местными жителями решили преобразить дворовую территорию. Дмитрий Александрович, расскажите, чем сегодня будем с вами заниматься? – В рамках данного субботника мы запланировали работы по устранению вандальных надписей на фасадах зданий и близлежащих домов, окраску детского игрового оборудования. Покос травы уже пора начинать, поэтому уборка травы после покоса. И, конечно же, распишем эту красивую стенку для детишек, которые гуляют на этой площадке.

Диана Головач, корреспондент:

Расскажите, пожалуйста, почему вообще решили взяться за благоустройство этой территории? Дмитрий Пицук, директор ЖЭУ №1 Центрального района Минска:

У нас ежегодно проходит благоустройство территории. В этом году у нас еще и Год благоустройства объявлен, поэтому непосредственно эта территория идет по графику. Люди регулярно откликаются на наши предложения присоединиться к наведению.

– Как вам тут вообще работать? Нравится ли, что такие вот субботники проходят и что местные жители подключаются? – Да, очень нравится мне. Хороший народ.

Анастасия Минич, заместитель директора по благоустройству ЖЭУ №1 Центрального района Минска:

Уже много благодарностей пришло. Все удивляются, что это делают сотрудники плюс житель. И хотелось бы, наверное, чтобы больше людей принимало участие в таких моментах. В дальнейшем мы заменим много оборудования. В дальнейшем здесь появится красивый комплекс на месте старой карусельки. Здесь полностью будет модернизация площадки.