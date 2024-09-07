Президент одобрил основные идеи строительства Национального исторического музея

Вопросы национального государственного строительства всегда будут в центре внимания. Об этом накануне заявил глава государства в ходе совещания о концепции будущего Национального исторического музея. Основные идеи рабочей группы Александр Лукашенко поддержал и одобрил, тем не менее предстоит поработать над деталями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расположится музей в квартале белорусской государственности. Вид сверху будет повторять географические контуры страны. Один из основных моментов, на которые необходимо обратить внимание, будущие экспозиции и сочетание традиционных подходов в музейном деле с современными технологиями. Президент ориентирует на сдержанность и смысловое значение каждого элемента.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Смысл вкладывается глубочайший. Мы показываем великую историю нашей страны, начиная от первобытно-общинного строя. Потому что наши земли были заселены издревле и мы прошли очень глобальный, серьезный эволюционный путь. И видим сегодня прекрасную Республику Беларусь, которая является ярким примером другим странам, как нужно выстраивать свою политику, экономику, социальную сферу, чтобы нашим людям здесь было приятно, комфортно и уверенно жить.

Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь»:

Все зависит от того, что положено в основу, в концепцию музея. Каким это должен быть музей. Мы строили музей именно на эмоциональном уровне. Чтобы посетитель не просто прочитал документы, увидел некоторые фотографии, а воспринял войну, именно войну как нечто отвратительное, мерзкое, грязное. Чтобы понимали, особенно дети, это детей касается в первую очередь, что война это не стрелялка, не веселая игра, не потешка какая-то, а война – это кровь, грязь, слезы, это убийство. Это океан людских слез, море людской крови.

