Учения ОДКБ с участием белорусского контингента начались в Кыргызстане

Командно-штабные учения стран ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» официально стартовали в Кыргызстане. Белорусские военные к тренировкам там приступили еще накануне, ну а 7 сентября они чеканили шаг по плацу полигона «Эдельвейс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель и задача этих учений – это укрепить взаимодействие и поддержать контакты с нашими друзьями из стран ОДКБ, отметил глава белорусской военной делегации. Первый заместитель министра обороны Павел Муравейко совместно с коллегами от государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, принял участие в церемонии открытия учений, посетил пункт управления коллективных сил оперативного реагирования.

Павел Муравейко, первый заместитель министра обороны Беларуси:

Сегодня Организация Договора о коллективной безопасности – это одна из структур, которая обеспечивает спокойствие, стабильность и безопасность в регионе. Это очень знаковое мероприятие, учение на территории Киргизской Республики. Мы получим большой опыт горной подготовки, большой опыт использования нашей техники в непростых условиях, тех, которые не можем получить на территории Республики Беларусь. Это знаковое мероприятие, оно обеспечит улучшение наших боевых возможностей и уровень подготовки наших десантных подразделений.

Согласно замыслу учений, военнослужащие проведут подготовку и совместную операцию по разрешению вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе. Всего задействованы более полутора тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц техники, в том числе около 10 самолетов и вертолетов и столько же морских судов. Белорусские военнослужащие сил специальных операций учатся работать в интернациональной команде.

Важность учения велика. Неизвестно, что будет завтра. Нужно уметь слаживаться не только своими подразделениями, но и подразделениями других наций, других стран. Поэтому учения проводить такие желательно чаще. Чем чаще, тем лучше. Когда вернусь к себе на Родину, продолжим тренировки в том же духе. Будем передавать полученный опыт здесь молодому поколению.