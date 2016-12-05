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Кабинет МРТ открыли в Минской областной клинической больнице

05 декабря 2016 14:39
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Новости Беларуси. Переоборудование с пользой для здоровья. На Минщине продолжается обновление медицины. Новый кабинет магнитно-резонансной томографии открыли в Минской областной клинической больнице.

Дополнительный диагностический аппарат позволит увеличить количество исследований и принимать как можно больше пациентов.

В борьбе со сложными диагнозами ценная новинка для врачей – лучшая помощь. Современная техника позволяет детально изучить организм человека без боли и хирургического вмешательства.

Любую часть тела или орган в самых разных ракурсах можно рассмотреть на мониторе компьютера.

Дорогостоящее оборудование сегодня есть не в каждой больнице. Одно из крупных и главных медучреждений области ежедневно принимает десятки жителей из приближенных к столице и самых отдаленных районов Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валерий Вуснич, заместитель главного врача Минской областной клинической больницы:
За день проходят около 30 человек на исследования. Будут исключены очерёдность, увеличится количество пациентов, которых мы будем принимать из Минской области. Конечно, это улучшение нашего лечебно-диагностического процесса.

# общество # Медицина # Валерий Вуснич

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